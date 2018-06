Tabakkonzern Reemtsma will Marktführerschaft bei E-Zigaretten

Beim Einstieg in das Geschäft mit elektronischen Zigaretten setzt sich Reemtsma hohe Ziele: So will der Tabakkonzern Marktführer in diesem Segment werden. Der Roll-out von "myBlu" soll im Herbst erfolgen.

Der zweitgrößte deutsche Tabakkonzern Reemtsma will Marktführer für elektronische Zigaretten werden. "Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um auf den Zug au