Team Beverage Getränke-Fachgroßhandels-Plattform erweitert Vorstand

Team Beverage baut den Marktplatz Gastivo weiter aus. Dafür holt sich die Getränke-Fachgroßhandels-Plattform einen weiteren Manager aus der Getränkebranche in den Vorstand.

Jens Armbrust (49) rückt in den Vorstand der Team Beverage AG. Er wird sein Amt am 1. März antreten. Zuvor war er mehr als 21 Jahre in verschiedenen Funktionen bei AB InBev tätig und zu