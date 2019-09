Tesa Änderungen im Vorstand

Die Beiersdorf-Tochter Tesa bekommt einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Der neue Mann an der Firmenspitze beerbt Robert Gereke, der Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Zudem bekommt der Vorstand ein weiteres Mitglied.

