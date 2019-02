Tierschutz Schleswig-Holstein stoppt Tiertransporte

In Schleswig-Holstein haben mehrere Landkreise ein zeitweiliges Verbot von Tiertransporten in Drittländer außerhalb der EU beschlossen. Der Grund: Dort würden nicht die Vorgaben des EU-Tierschutzrechts eingehalten.

Mehrere Kreise in Schleswig-Holstein – so etwa Rendsburg-Eckernförde, Steinburg und Nordfriesland – haben den Transport von Nutz- und Zuchttieren in