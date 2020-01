Tierseuche Afrikanische Schweinepest greift in Bulgarien um sich

Afrikanische Schweinepest greift in Bulgarien um sich

In Bulgarien müssen viele Tausende Schweine getötet werden. Grund ist die Afrikanische Schweinepest, die immer mehr Regionen im Land erobert. Aber nicht jeder Betrieb will die angeordnete Tötung der Tiere hinnehmen.

Die Afrikanische Schweinepest plagt immer neue Gebiete in Bulgarien. In einer großen Industriefarm in der Region Warna im Nordosten müssen nun gut 39.600 Schwe