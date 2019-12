Tierseuche Afrikanische Schweinepest in Westpolen "in Phase maximalen Wachstums"

Afrikanische Schweinepest in Westpolen "in Phase maximalen Wachstums"

Das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit geht davon aus, dass die Afrikanische Schweinepest in den nächsten Wochen schwer abschätzbar um sich greift. Bislang treten vermehrt Fälle in Westpolen auf – doch auch in Brandenburg werden nun erste Abwehrmaßnahmen ergriffen.

Die Bedrohung durch die Afrikanische Schweinepest (ASP) wird immer stärker. Nach Ei