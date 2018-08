Tierseuche Lettland meldet weitere Fälle von Afrikanischer Schweinepest

In Lettland ist die Afrikanische Schweinepest in einem Zuchtbetrieb mit 15.000 Tieren festgestellt worden. Es ist der bislang größte Ausbruch der Tierseuche in dem Baltenstaat.

In Lettland breitet sich die Afrikanische Schweinepest weiter aus. Nach einem Bericht der Zeitung "Neatkariga Rita Avize" wurde Erreger der unheilbaren und hochansteckenden Tierseuche in der Vorwoche in einem Zuch