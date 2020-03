Tierseuche Vorerst kein grenznäherer Fall der Afrikanischen Schweinepest

Neueste Informationen des Bundesagrarministeriums zeigen, dass die Afrikanischen Schweinepest bislang nicht näher an Deutschland herangerückt ist. Die Behörde stehe aber weiter in sehr engen Kontakt mit den zuständigen Stellen in Polen, um eine Einschleppung zu verhindern.

