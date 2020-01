Tomra Food Sortiertechnikanbieter holt Ex-Tetra-Pak-Manager

Der Sortiertechnikanbieter Tomra Food hat einen neuen Executive Vice-President. Für die Besetzung der Position setzt das Unternehmen auf einen ehemaligen Mitarbeiter von Tetra Pak.

Michel Picandet, in den vergangenen sechseinhalb Jahren für den Verpackungsspezialisten Tetra Pak tätig, ist als Executive Vice-President und Head of Tomra Food an den Hauptsitz des Sortiertechnikanbieters