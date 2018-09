Top-Manager Burger heuert bei Gropper an

Burger heuert bei Gropper an

Die Molkerei Gropper holt einen Top-Manager an Bord: Hans Burger soll ab Oktober den Vertrieb in der Geschäftsleitung stärken.

Hans Burger (55), langjähriger Geschäftsführer der Privatkäserei Bergader und kurzzeitiger Top-Manager bei Meggle, erweitert von Oktober an die Geschäftsleitung der Molkerei Gropper in Bissingen. Burger soll – vor allem in Kooperatio