Top-Marke 2020 Getränke

AfG, Alkoholisches, Heißgetränke – die 13 Champions in der LZ-Kategorie Getränke eint, dass sie die Spitze einer GfK-Warengruppe besetzen, die sich 2019 besonders dynamisch entwickelt hat. Fast alle wuchsen um mehr als einen Marktanteilspunkt, am stärksten Monster mit 5,1. Teekanne gewinnt mit Riesenabstand beim Reichweitenvergleich: plus 1,3 Mio. neue Käufer.