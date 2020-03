Warmer Winter Erster Jahrgang ohne Eiswein im Keller

Der milde Winter hat den Winzern einen Strich durch die Rechnung gemacht: Erstmals überhaupt konnten bundesweit keine Trauben für Eiswein gelesen werden. Für die 50 Betriebe, die eine Eiswein-Lese angemeldet hatten, bedeutet dies einen Totalverlust.

Kein einziger Winzer in Deutschland hat in diesem Winter einen Eiswein in den Keller gebracht. "Der Weinjahrgang 2019 wird hierzulande a