Traditionsunternehmen De Kuyper will alkoholfreien Likör einführen

De Kuyper will alkoholfreien Likör einführen

Der Likörhersteller De Kuyper Royal Distillers will im kommenden Jahr ins Segment alkoholfreier Spirituosen einsteigen. Der Absatz war in den vergangenen Jahren hierzulande rückläufig. Mit dem Vertriebspartnerwechsel zu Beam Suntory wächst das Unternehmen nun nach eigenen Angaben in Deutschland.

Mark de Witte glaubt, dass alkoholfreie Spirituosen gekommen sind, um zu bleiben. "