Umstrukturierung Danone will Werk in Rosenheim schließen

Danone will Werk in Rosenheim schließen

Der französische Lebensmittelkonzern Danone kündigt das Aus seines Werks in Rosenheim an. Als einen Grund führt der Konzern die sinkende Nachfrage nach klassischer Milchfrische an. An einem anderen Standort in Bayern soll indes kräftig investiert werden.

Danone plant, sein Werk in Rosenheim zu schließen. Dies geschehe mit Blick auf die in den vergangenen zehn Jahren u