Trockenschäden Dürre im Nordosten zwingt erste Bauern zu Noternte

Zum dritten Mal in Folge droht Getreidebauern in Mecklenburg-Vorpommern ein Jahr mit Ernteausfällen. Wegen der anhaltenden Dürre im Nordosten haben erste Landwirte mit der Noternte begonnen. In einzelnen Regionen sind bis zu 45 Prozent der Flächen geschädigt.

Die Dürre im Nordosten zwingt die ersten Bauern zur Noternte von Getreide. Es wird kleingehäckselt und an Bioga