USA Coca-Cola bringt neue Sprudel-Marke "Aha"

Mit der neuen Marke "Aha" will Coca-Cola vom stark wachsenden Markt für Mineralwasser in den USA profitieren. Das Produkt wird Anfang des kommenden Jahres in den Staaten lanciert. Auch eine Variante mit Tee oder Kaffee ist vorgesehen.

Coca-Cola will im März des kommenden Jahres eine neue Sprudel-Marke in den USA auf den Markt bringen. "Aha" soll das Wasser mit verschieden Aromen heiß