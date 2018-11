Umbau Mondelez sortiert Regionaleinheiten neu

Mondelez sortiert seine regionalen Einheiten neu. Im Zuge dessen entsteht eine neue Organisation für mehrere europäische Wachstumsmärkte. Der bisherige Europachef Hubert Weber verlässt das Unternehmen.

Mondelez-Chef Dirk Van de Put will dem Lebensmittelkonzern mit einer neuen Regionalstruktur zu größerer Agilität verhelfen. Das Unternehmen werde von Januar an in