Umstrukturierung Unilever wechselt Deutschland-Spitze aus

Der Konsumgüterkonzern Unilever strukturiert in Europa um. Für das Geschäft in Deutschland hat das personelle Konsequenzen. DACH-Chef Ulli Gritzuhn geht in Ruhestand. Der ehemalige Deutschland-Vertriebschef Peter Dekkers übernimmt den Posten.

Der neue Unilever-CEO Alan Jope hat dem Management heute seine strategischen Vorstellungen zur Reorganisation des Konzerns vorgestellt.&n