Umwelt Unilever will auf Neuplastik verzichten

Unilever will auf Neuplastik verzichten

Unilever nimmt sich in Sachen Umweltschutz viel vor: Bis 2025 will der Konsumgüterhersteller den Einsatz von Plastik bei seinen Verpackungen von 700.000 Tonnen auf 350.000 halbieren.

