Umweltschutz Hipp will bis 2025 Babynahrungs-Verpackung ohne Plastik

Hipp will bis 2025 Babynahrungs-Verpackung ohne Plastik

Hipp setzt bei seinen Verpackungen noch mehr auf Glas und anderes wiederverwendbares Material. Bis 2025 will der Babynahrungsmittelhersteller bei seinen Verpackungen ganz auf Plastik verzichten.

Der Babynahrungshersteller Hipp will bis 2025 bei seinen Verpackungen ohne Plastik auskommen. Um dieses Ziel zu erreichen, will der Marktführer für Säuglingsnahrung in Deutschland mehr Glas