Umweltschutz Nestlé tritt europäischem Plastik-Pakt bei

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé will den Plastikanteil bei seinen Verpackungen weiter reduzieren. Daher ist der Hersteller dem Europäischen Plastik-Pakt beigetragen, in dem Unternehmen, Regierungen und NGOs an entsprechenden Konzepten arbeiten.

Nestlé engagiert sich noch mehr in Sachen Umweltschutz. So ist der Schweizer Lebensmittelkonzern dem Europäischen Plasti