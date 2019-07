Umweltstrategie Nestlé bringt "Yes!"-Riegel in Papierverpackung heraus

Nestlé bringt "Yes!"-Riegel in Papierverpackung heraus

Der Schweizer Lebensmittelhersteller Nestlé bietet ab sofort seine "Yes!"-Riegel statt in Plastikfolie in einer Papierverpackung an. Die Umstellung erfolgt im Rahmen der Konzern-Strategie, bis 2025 nach und nach alle Verpackungen auf recyclingfähiges Material umzustellen.

Nestlé geht im Kampf gegen die Plastikflut wieder einen Schritt weiter: Der Frucht- und Nussriegel "Yes!" wir