Underberg Spirituosenhersteller macht Ex-Manager von Media-Saturn zum CFO

Semper Idem Underberg bekommt einen neuen Finanzchef: Mit Wirkung zum 1. Juli übernimmt ein Mann den Posten des CFO, der bislang in gleicher Funktion für die niederländische Media Markt-Saturn Holding arbeitete.

Michael Söhlke tritt am 1. Juli als neuer Chief Financial Officer (CFO) der Semper Idem Underberg AG an. Er folgt auf Ralf Brinkhoff, der das Unternehmen verlässt.