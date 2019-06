Vegane Burger Börsen-Hype um Beyond Meat flaut ab

Nach wochenlangem Höhenflug gerät die Aktie der Fleischalternative Beyond Meat an der Börse unter Druck. Bereits den fünften Tag in Folge geht das Papier mit Kursverlusten aus dem Handel. Das liegt auch an der Konkurrenz, die mit eigenen Produkten in den Markt drängt.

Der Höhenflug von Beyond Meat ist vorerst beendet – zumindest an der Börse. Das US-Unterneh