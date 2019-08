Veggie-Burger-Hype Altaktionäre von Beyond Meat machen Kasse

Altaktionäre von Beyond Meat machen Kasse

Das US-Start-up Beyond Meat, das auch in Deutschland eine neue Veggie-Welle losgetreten hat, sammelt neues Geld an der Börse ein. Bislang schreibt das Unternehmen rote Zahlen, doch Anleger beflügelt der zuletzt starke Umsatzzuwachs.

Der für vegane Burger bekannte Lebensmittelkonzern Beyond Meat sammelt nach den starken Kursgewinnen seit dem Börsengang Anfang Mai w