Versorgungslage Kohlendioxid-Engpass auch in Deutschland spürbar

Kohlendioxid-Engpass auch in Deutschland spürbar

In Europa herrscht ein Mangel an Kohlendioxid. Deutschland ist davon stärker betroffen, als es bislang schien: Mineralbrunnen konnten zeitweise nicht liefern. Auch Fleischverarbeiter spüren den Engpass.

In der Atmosphäre mag zu viel CO2 sein, in kontrollierter Form aber mangelt es derzeit an dem Gas. Das trifft vor allem Lebensmittelhersteller. Getränkeproduzenten versetzen etw