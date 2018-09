Vorrat Mondelez bereitet sich auf Brexit vor

Der bevorstehende Brexit verleitet den Lebensmittelhersteller Mondelez dazu, sich in Großbritannien einen Vorrat der Produktion anzulegen, um Engpässe zu vermeiden.

Mondelez stockt in Großbritannien seinen Vorrat mit Zutaten und fertigen Produkten wie Schokolade und Kekse auf. Das Unternehmen möchte so Produktionsengpässe im Falle eines harten Brexits am 29. März 201