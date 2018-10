Wachablösung Führungswechsel an der deutschen Nestlé-Spitze

Führungswechsel an der deutschen Nestlé-Spitze

Die Deutschland-Chefin Béatrice Guillaume-Grabisch wird von Marc-Aurel Boersch in ihrer Position abgelöst. Boersch ist derzeit Nestlé-Länderchef in den Niederlanden. Guillaume-Grabisch geht in die Konzernzentrale nach Vevey.

Béatrice Guillaume-Grabisch (54), seit dreieinhalb Jahren an der Spitze von Nestlé Deutschland, wird im Januar 2019 als Head of Group Huma