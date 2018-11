Wechsel in die Konzernzentrale Tina Beuchler wird globale Media-Chefin von Nestlé

Die Digital- und Mediachefin von Nestlé Deutschland, Tina Beuchler, wechselt in die Konzernzentrale nach Vevey. Dort übernimmt die Managerin künftig die Funktion des Global Head of Media and Agency Operations. Digital und Media in Deutschland übernimmt die Corporate-Marketing-Chefin zusätzlich.

Nach Deutschland-Chefin Béatrice Guillaume-Grabisch folgt nun auch