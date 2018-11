Wegen Volvic Neumarkter Lammsbräu mahnt Danone ab

Was ein Bio-Produkt ist und was nicht, dafür gibt es klare Richtlinien. Diese Prinzipien könnten aber in Gefahr sein, findet der Bio-Mineralwasserhersteller Neumarkter Lammsbräu – und mahnt Danone ab. Der Vorwurf: Für Volvic werde ein Schein-Siegel verwendet.

"Natürlich Bio" steht auf der Volvic-Flasche, dahinter ein Sternchen. Der Hersteller Danone verweist damit auf