Weinkellerei Zimmermann-Graeff & Müller weitet Kapazitäten aus

Die Weinkellerei Zimmermann-Graeff & Müller hat am Standort in Zell an der Mosel einen größeren Tankkeller sowie eine neue Abfüllanlage. Die Weinkellerei hat 40 Mio. Euro in den Bau investiert.

Die Weinkellerei Zimmermann-Graeff & Müller (ZGM) hat seinen Neubau am Standort Zell an der Mosel fertig gestellt. Nach der dreijährigen Bauphase hat das Unternehmen d