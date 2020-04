Windel-Startup Lillydoo will mit Tampons profitabler werden

Lillydoo baut sein Markenportfolio mitten in der Corona-Krise aus. Im Sommer will das Windel-Startup unter der Marke Mia Tampons, Slipeinlagen und Binden auf den Markt bringen. Die neuen Produkte sollen den Wert der einzelnen Onlinebestellungen in die Höhe treiben und das Geschäft so profitabler machen.

Der Windelanbieter Lillydoo gehört zu einem der erfolgreichsten Startups in der