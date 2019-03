Zentis Langjähriger Finanzchef wechselt in den Ruhestand

Langjähriger Finanzchef wechselt in den Ruhestand

Mit dem Ausscheiden ihres CFO verkleinert die Aachener Unternehmensgruppe Zentis die Geschäftsführung auf zwei Manager.

Stephan Jansen wechselt nach 32 Jahren in Diensten des Aachener Konfitürenherstellers Zentis in einen neuen Lebensabschnitt: Ende Februar ist der langjährige CFO in den Ruhestand eingetreten. Jansen war seit 1987 für Zentis tätig, seit 2007 hat er als