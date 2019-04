Ziegen- und Schafmilchprodukte Emmi übernimmt Mehrheit bei Leeb

Emmi baut das Sortiment mit Ziegenmilchprodukten aus. Dafür hat der Schweizer Milchkonzern im Nachbarland Österreich Leeb Biomilch mehrheitlich übernommen.

Der Schweizer Milchkonzern Emmi investiert erneut in eine attraktive Nische: nämlich in Produkte aus Ziegenmilch. Aktuell hat das Unternehmen die Mehrheit am österreichischen Bio-Ziegenmilch- und Schafmilchverarbeiter L