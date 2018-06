Zollfahndung Illegale Zigarettenfabrik aufgeflogen

Zollfahnder haben ein nicht genehmigtes Zigarettenwerk in der slowakischen Stadt Revuca unter die Lupe genommen: Sie fanden dort 10,5 Millionen Zigaretten und 6 Tonnen Tabakrohware, die nach Westeuropa geschmuggelt werden sollten.

