Zukauf Capri-Sun schluckt Tee-Start-up All I need

Capri-Sun schluckt Tee-Start-up All I need

Die Capri-Sun Gruppe steigt bei dem österreichischen Getränke-Start-up All I need als Mehrheitseigner ein. Mit der Akquisition diversifiziert der Saftbeutel-Hersteller sein Portfolio in Richtung gesünderer Getränke.

Die zur Heidelberger Wild-Gruppe gehörende Capri-Sun Group Holding AG übernimmt 90 Prozent der Anteile an dem 2010 gegründeten österreichischen S