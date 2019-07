Zweites Quartal L'Oréal wächst stark

Erlöse steigen um 9,8 Prozent auf 7,26 Mrd. Euro Operativ liegt das Wachstum bei 6,8 Prozent Betriebsgewinn liegt im ersten Halbjahr bei 2,89 Mrd. Euro

Der französische Kosmetikhersteller L'Oréal konnte seinen Umsatz im zweiten Quartal kräftig steigern. So nahm der Erlös von April bis Juni um 9,8 Prozent auf 7,26 Mrd. Euro zu, teilte L'Oréal am Dienstag in Clichy