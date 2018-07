Analyse von Käuferverhalte Crosscan übernimmt Vitracom

Konsolidierung im Bereich der Analyse von Käuferverhalten in Stores: Crosscan kauft 78 Prozent der Anteile von Vitracom. Vitracom mit Sitz in Karlsruhe und Berlin baut Hightech-Sensorsysteme, die unter anderem für die Zählung von Personen in Geschäften genutzt werden.

Crosscan aus Witten ist Spezialist für Cloud-gestützte Datenanalyse im Handel. Nach Firmenangaben ana