Bild-Erkennung H&M-App sucht Mode nach Foto-Vorlage

Der Mode-Konzern H&M weitet den Einsatz von Bild-Erkennung in Smartphone-Apps aus: Ab sofort können Verbraucher in den USA für sie interessante Kleidung in sozialen Medien, auf der Straße oder bei Freundinnen fotografieren und die App sucht ähnliche Produkte im H&M-Online-Shop und bietet sie zum Kauf an. Diese Funktion "Visual Search" gibt es bereits in den H&M-App