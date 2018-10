Elektrotransporter Ford und Post bauen E-Paketauto gemeinsam

Zusammen mit dem Autobauer Ford startet die Deutsche Post am Dienstag in Köln die Serienfertigung eines großen E-Transporters. Der Streetscooter XL werde ein Ladevolumen von rund 200 Paketen haben und sei damit deutlich größer als zwei bislang von der Post in Eigenregie produzierte Modelle, berichtete ein Ford-Sprecher in Köln.

Das Fahrzeug soll mit einer Jahreskapazit&a