Mobile Payment Volksbank-Kunden zahlen ab sofort per Smartphone

Am Montag haben die Volksbanken ihr Mobile-Payment-Angebot gestartet: Kunden können die weitverbreitete Girocard sowie Kreditkarten von Mastercard und Visa in die Banking-App der Finanzinstitute integrieren und so an den Kassen des Handels per Smartphone bezahlen. Konkurrenzvorteile der Volksbanken sind die große Basis an Privatkunden und die Digitalisierung der marktbeherrschenden Giro