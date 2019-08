10.000 Streetscooter Jeder 5. DHL-Paket-Transporter hat Elektoantrieb

Die Deutsche Post DHL kommt bei der Elektrifizierung ihrer Transporterflotte schrittweise voran. Der Bonner Konzern stellte am Freitag in Köln den 10 000. Elektro-Lieferwagen des Modells Streetscooter vor, der von einer Tochterfirma in Aachen gefertigt wurde und künftig Pakete in der Domstadt zustellt. Zuletzt hatte der Konzern von 9000 E-Transportern in der eigenen Flotte gesprochen, nu