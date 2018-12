3D-Anprobe Fielmann zeigt Brillen via Augmented Reality

Fielmann will Brillen per Internet verkaufen und Kunden die Suche nach dem passenden Modell mit einer 3D-Anprobe via AR erleichtern. Dazu hat sich Deutschlands größte Optiker-Kette mit rund 20 Prozent an der französischen Firma Fittingbox beteiligt.

