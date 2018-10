Apple Pay und Co. GS1 sieht Chancen für mobiles Bezahlen

Die Handy-Bezahlsysteme Apple Pay und Google Pay werden die Nutzung von Mobile Payment vorantreiben, so ein zentrales Ergebnis der Studie Mobile in Retail von GS1, die auf der "Mobile in Retail Conference" am 16. und 17. Oktober in Berlin vorgestellt wird.

