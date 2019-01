Augmented Reality Coty nutzt AR-Spiegel in Beauty-Salons

Coty nutzt AR-Spiegel in Beauty-Salons

Der Parfüm- und Kosmetikkonzern Coty nutzt Spiegel mit AR-Technologie im Friseursalon. Damit können Kundinnen schon vor dem Färben das Resultat begutachten.

Coty setzt in seinen Wella-Friseursalons künftig auf Augmented Reality. In speziellen Spiegeln mit der Technologie können Kundinnen sehen, wie eine neue Haarfarbe oder ein neuer Look bei Ihnen aussehen würden. Zude