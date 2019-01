Automatisierung Zalando setzt auf Roboter in Schweden

Zalando setzt auf Roboter in Schweden

Der Modehändler Zalando lässt selbstnavigierende Roboter durch sein neues Lager fahren. Die 50 Maschinen arbeiten nach dem Prinzip Ware-zum-Mann.

