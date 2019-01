Autonome Autos Stop&Shop schickt rollenden Supermarkt

Wie Amazon Go, nur auf Rädern: Die Einzelhandelskette Stop&Shop will Kunden künftig per rollendem Mini-Markt beliefern. Die fahrerlosen Fahrzeuge werden per App geordert.

