Autonome Autos Waymo will Fabrik für fahrerlose Fahrzeuge bauen

Die Google-Schwester Waymo will gemeinsam mit dem Automobilzulieferer Magna nahe Detroit eine Fabrik für Autonome Autos bauen. Dies kündigte das Unternehmen in seinem Blog an. Das vom Staat Michigan mit Millionen subventionierte Projekt soll in einem ersten Schritt 100 Jobs generieren. Es gäbe aber Potenzial für viermal so viele, so das Unternehmen. Nach dem genauen Standort wird noch gesucht.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.