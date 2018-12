Autonome Maschinen Roboter putzen in Walmart-Filialen

Roboter putzen in Walmart-Filialen

Walmart schafft Putz-Roboter mit Künstlicher Intelligenz (KI) für seine Filialen an. Laut Walmart-Manager John Crecelius will die Firma bis Februar 360 Autonome Putz-Maschinen mit Software des US-Start-ups Brain Corp in SB-Warenhäuser bringen.

Brain hat ein spezielles Betriebssystem entwickelt. Dieses "BrainOS" erlaubt den Robotern dank KI ein schnelles, digitales Kartieren gro&szli