Bargeld-Service Walmart gibt Paypal-Nutzern Cash

Walmart und Paypal arbeiten erstmals zusammen, um Kunden an den Kassen des weltgrößten Handelskonzerns über die Paypal-App Bargeld ein- und auszahlen zu lassen. Diese "Paypal Cash in and Cash out" genannten Services sind ab Anfang November in allen US-Filialen von Walmart verfügbar.

Pro Transaktion werden 3 US-Dollar berechnet. Die Kooperation ist ein weiterer Baustein in Payp